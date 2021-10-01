В Тукаевском районе Татарстана выявили незаконное предоставление земельного участка в аренду компании

Фото: прокуратура РТ

В прокуратуру Тукаевского района РТ обратились местные жители с просьбой проверить законности предоставления земельного участка вдоль берега возле садового общества «Весна-2». Надзорное ведомство отреагировало на обращение, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Земельный участок расположен на землях водного фонда, в границах водоохраной зоны и прибрежно-защитных полос Нижнекамского водохранилища. Прокуратура установила, что в 2011 году испоком Тукаевского района утвердил схему земельного участка, расположенного рядом с садовым обществом «Весна-2» на территории Малошильнинского сельского поселения.

Его арендовала коммерческая компания ООО «Чулман» для ведения садоводства. Однако затем участок размежевали и часть земли передали в аренду третьим лицам.

По закону на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков, установлен запрет на отчуждение их в составе земель водного фонда, а также земель общего пользования, к которым в том числе отнесены водные объекты, обратили внимание в прокуратуре. Таким образом, власти Тукаевского района РТ нарушили права граждан и государства как собственника водного объекта.

В итоге прокуратура обратилась в Тукаевский районный суд с иском о признании незаконным постановления исполкома муниципалитета о предоставлении земельного участка в аренду компании «Чулман», признании недействительными договоров аренды спорного земельного участка и производных из него, применении последствий недействительности сделки и снятии участков с кадастрового учета. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его реальное исполнение.

Татьяна Демина