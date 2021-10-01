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В Гидрометцентре России предупредили о дефиците осадков в Приволжье

07:39, 01.10.2021
В Гидрометцентре России предупредили о дефиците осадков в Приволжье
Фото: realnoevremya.ru

В Гидрометцентре России предрекли дефицит осадков в Приволжье, на востоке Европейской России на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Теплее, чем обычно, будет на большей части Северо-Западного федерального округа. В Поволжье же температуры будет держаться в пределах нормы, рассказал эксперт «РИА Новости».

Ранее в Гидрометцентре Татарстана спрогнозировали запоздалое бабье лето в октябре благодаря обширному антициклону. Воздух начнет «неплохо по осенним меркам» прогреваться, пообещали синоптики.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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