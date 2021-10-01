В Татарстане с 5 октября изменится график движения некоторых пригородных поездов
С 5 октября в Татарстане изменится график курсирования некоторых пригородных поездов в связи с ремонтными работами на перегоне Кукмор — Коинсар, сообщает мэрия Казани.
На один день изменится расписание следующих маршрутов:
- №6401 сообщением Шемордан — Казань;
- №6301 сообщением Казань — Свияжск;
- №6421 сообщением Сосновка — Казань;
- №6422 сообщением Казань — Сосновка;
- №6423 сообщением Кизнер — Казань;
- №6424 сообщением Казань — Сосновка;
- №6923 сообщением Кизнер — Казань;
- №6924 сообщением Казань — Кизнер.
Разница с действующим расписанием составит от трех до сорока минут.
Также 5 октября сократится маршрут электричек:
- Пригородный поезд №6420 сообщением Казань — Вятские Поляны на участке Шемордан — Вятские Поляны отменяется, будет следовать сообщением Казань — Шемордан (отправление в 6:00, прибытие в 8:24).
- Пригородный поезд №6425 сообщением Вятские Поляны — Казань на участке Вятские Поляны — Шемордан отменяется, будет следовать сообщением Шемордан — Казань (отправление в 12:42, прибытие в 15:20).
В сентябре в Казани изменился график пригородных поездов в связи с переходом на зимний режим работы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым