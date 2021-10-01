Новости общества

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане с 5 октября изменится график движения некоторых пригородных поездов

04:22, 01.10.2021
В Татарстане с 5 октября изменится график движения некоторых пригородных поездов
Фото: realnoevremya.ru

С 5 октября в Татарстане изменится график курсирования некоторых пригородных поездов в связи с ремонтными работами на перегоне Кукмор — Коинсар, сообщает мэрия Казани.

На один день изменится расписание следующих маршрутов:

  • №6401 сообщением Шемордан — Казань;
  • №6301 сообщением Казань — Свияжск;
  • №6421 сообщением Сосновка — Казань;
  • №6422 сообщением Казань — Сосновка;
  • №6423 сообщением Кизнер — Казань;
  • №6424 сообщением Казань — Сосновка;
  • №6923 сообщением Кизнер — Казань;
  • №6924 сообщением Казань — Кизнер.

Разница с действующим расписанием составит от трех до сорока минут.

Также 5 октября сократится маршрут электричек:

  • Пригородный поезд №6420 сообщением Казань — Вятские Поляны на участке Шемордан — Вятские Поляны отменяется, будет следовать сообщением Казань — Шемордан (отправление в 6:00, прибытие в 8:24).
  • Пригородный поезд №6425 сообщением Вятские Поляны — Казань на участке Вятские Поляны — Шемордан отменяется, будет следовать сообщением Шемордан — Казань (отправление в 12:42, прибытие в 15:20).
Фото: Миндортранс РТ

В сентябре в Казани изменился график пригородных поездов в связи с переходом на зимний режим работы.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также