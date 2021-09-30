В Татарстане задержали двух сбежавших из уфимской колонии заключенных

В Татарстане задержаны двое осужденных, которые 15 сентября этого года сбежали из уфимской колонии. Побег обернулся новым тюремным сроком. За самовольный уход из колонии по предварительному сговору им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Башкортостан.

Беглецами оказались 29-летний Сергей Чирков и 27-летний Сергей Камардин. По каким статьям они отбывают наказание, не сообщается.

Максим Платонов (архив)

В сентябре сообщалось о том, что 27-летний заключенный сбежал из колонии в Нижнекамске, где отбывал наказание за кражу. После того как полицейские нашли его, беглец признал вину и рассказал, что соскучился по девушке.

Диана Жиленкова