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В Татарстане задержали двух сбежавших из уфимской колонии заключенных

14:04, 30.09.2021 1
В Татарстане задержали двух сбежавших из уфимской колонии заключенных
Фото: pixabay.com

В Татарстане задержаны двое осужденных, которые 15 сентября этого года сбежали из уфимской колонии. Побег обернулся новым тюремным сроком. За самовольный уход из колонии по предварительному сговору им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Башкортостан.

Беглецами оказались 29-летний Сергей Чирков и 27-летний Сергей Камардин. По каким статьям они отбывают наказание, не сообщается.

Максим Платонов (архив)

В сентябре сообщалось о том, что 27-летний заключенный сбежал из колонии в Нижнекамске, где отбывал наказание за кражу. После того как полицейские нашли его, беглец признал вину и рассказал, что соскучился по девушке.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    они хотели проголосовать в Татарстане за наших депутатов.
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