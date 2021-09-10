В Нижнекамске заключенный сбежал из колонии на свидание с девушкой

27-летний заключенный сбежал из колонии-поселения №4 в Нижнекамске, где отбывал наказание за кражу. Побег произошел 2 июля, сообщает «НТР-24».



Осужденный пошел выполнять работы по благоустройству территории. Примерно в час дня он сбежал, воспользовавшись тем, что за ним ослабили контроль. Мужчину искали 12 часов. За это время он добрался до Лениногорска, где проживает его девушка. Там полиция его и задержала.

Согласно одной из версий, заключенный сбежал из-за несложившихся отношений с другими осужденными. Однако в колонии мужчину характеризуют как неконфликтного и спокойного. Сам беглец сказал, что соскучился по девушке. Вину он признал.

Осужденный должен был выйти на свободу в декабре этого года, но теперь срок ему продлят. Помощник прокурора просит 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Фото: realnoevremya.ru

В марте с челнинского предприятия «Завод Полимеркварц», где был создан участок колонии-поселения, сбежал заключенный — 25-летний житель Муслюмовского района Татарстана. Местонахождение беглеца установили на следующий день ближе к ночи — он пытался скрыться в Актаныше.

Маргарита Головатенко