В Татарстане утвердили новое положение о надзоре за аттракционами

Власти Татарстана утвердили новое положение о региональном государственном надзоре за техническим состоянием аттракционов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.

Положение прописывает порядок надзора за аттракционами, которыми владеют и эксплуатируют юридические лица и индивидуальные предприниматели. Оно также касается и самодельных самоходных машин, которые граждане самостоятельно изготавливают.

Проверять такие объекты будет Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ. Уполномоченные лица могут осматривать объекты и проводить исследования и экспертизы с привлечением специалистов.

Летом очевидцы сняли на видео, как в казанском парке «Кырлай» завис новый аттракцион «Бустер». Люди повисли на высоте 40 метров. По данным очевидцев, аттракцион завис на 40 минут. Позже в telegram-каналах отмечалось, что задержка наверху — часть катания. В тот момент на аттракционе были сотрудники. Они пробыли в воздухе гораздо дольше положенного времени.

Ольга Шагиева