В Казани на строительство интерактивного музея техники на базе самолета ТУ-144 выделят более 86 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани объявили тендер на строительство интерактивного музея техники и учебного центра авиации на базе самолета ТУ-144 для Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ). Начальная цена договора — 86,3 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральная субсидия на осуществление капитальных вложений.

В число проводимых работ входят строительно-монтажные, подготовительные и погрузочно-разгрузочные работы, возведение временных сооружений, покупка оборудования, материалов, пуско-наладочные работы, расходы на ввод объекта в эксплуатацию и др.

Максим Платонов

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 октября 2021 года. Победитель будет объявлен 26 октября.

В августе сообщалось, что вуз защитил проект строительства дополнительного здания при музее. На постройку комплекса Москва выделила 89 миллионов рублей.

Как рассказал «Реальному времени» проректор КНИТУ-КАИ Алексей Огонев, еще в начале лета этого года федеральное министерство подписало с казанским вузом соглашение о выделении 89 млн рублей на строительство здания под музей и центр авиации. Новое строение возведут между учебными зданиями №2 и №8, рядом с экспонатом первого сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. По словам Огонева, это будет одноэтажное здание общей площадью 1 700 кв. м. Его проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект», в этом году проект получил положительное заключение органов госэкспертизы.

Диана Жиленкова