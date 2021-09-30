В Москве всем пациентам с ОРВИ будут проводить тесты на антиген к COVID-19

С 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве начнут проводить обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ», — передает слова Раковой ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве заболевшие ОРВИ теперь должны соблюдать режим самоизоляции. Все случаи ОРВИ теперь рассматриваются как потенциальный COVID-19.



Ольга Шагиева