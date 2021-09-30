В Татарстане снизились объемы строительства жилой недвижимости

В Татарстане на 179 тысяч квадратных метров (более чем на 9%) снизились объемы строящегося жилья. По этому показателю по итогам восьми месяцев года республика опустилась на одну позицию в рейтинге ДОМ.РФ. При этом Татарстан остался в средней части рейтинга, охватывающего 22 региона, где объемы строящегося жилья превышают 1 млн кв. м, что составляет 80% рынка многоквартирного жилищного строительства в стране (79,1 млн кв. м).

Падение некатастрофично, но в пересчете на проценты вызывает беспокойство: не пошел бы процесс в развитие. Если на 1 августа в Татарстане строилось 1,925 млн кв. м жилья, то на 1 сентября — уже 1,747 млн кв. м. При том что в целом по России объем многоквартирного жилья в стадии строительства сохранился на прежнем уровне и составил 99,0 млн кв. м.



Фото: realnoevremya.ru

При этом Татарстан показывает стабильно низкий уровень индекса концентрации рынка строительства МКД. Ситуация в республике, согласно выстроенной ДОМ.РФ схеме, на сегодня выглядит так:

— Снижение объемов строительства на фоне снижения уровня концентрации. Запуск средними и малыми застройщиками новых проектов и уменьшение портфеля крупных игроков. Новые проекты не дают прироста регионального портфеля. Рынки сильно зависят от нескольких крупных групп компаний-застройщиков. Средние и малые застройщики уходят с рынка, а крупные игроки не наращивают портфель.

О причинах «отрицательного роста», особенностях строительного рынка республики глазами местных экспертов и «преждевременных выводах» российских аналитиков читайте в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева