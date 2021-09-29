С 2 октября троллейбус №2 в Казани начнет ходить по прежнему кольцевому маршруту

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани с 2 октября троллейбус №2 будет ходить по прежнему кольцевому маршруту: ул. Ак. Арбузова — Парк Горького — ст. метро площадь Тукая — комбинат «Здоровье» — Центральный стадион — ул. Декабристов — ДК химиков — Ветеринарная академия. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

В тестовом режиме с 1 августа указанный маршрут проходил от площади Свободы до улицы Халитова в прямом и обратном направлении. За два месяца казанцы оставляли как положительные, так и отрицательные отзывы о новом маршруте.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По результатам двух месяцев работы пассажиропоток не увеличился, экономическая составляющая не показала положительную динамику. Поэтому было принято решение вернуть троллейбус №2 на прежний маршрут. Ежедневно будет выходить 7 троллейбусов, интервал движения составит 9—10 минут, время оборотного рейса 64 минуты.

На этом же маршруте №2 в тестовом режиме ввели бескондукторную систему оплаты проезда. После двух месяцев эксперимента выяснилось, что бескондукторная система экономически невыгодна для предприятия, но удобна пассажирам. Система будет тестироваться еще один месяц.