С 2 октября троллейбус №2 в Казани начнет ходить по прежнему кольцевому маршруту
В Казани с 2 октября троллейбус №2 будет ходить по прежнему кольцевому маршруту: ул. Ак. Арбузова — Парк Горького — ст. метро площадь Тукая — комбинат «Здоровье» — Центральный стадион — ул. Декабристов — ДК химиков — Ветеринарная академия. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
В тестовом режиме с 1 августа указанный маршрут проходил от площади Свободы до улицы Халитова в прямом и обратном направлении. За два месяца казанцы оставляли как положительные, так и отрицательные отзывы о новом маршруте.
По результатам двух месяцев работы пассажиропоток не увеличился, экономическая составляющая не показала положительную динамику. Поэтому было принято решение вернуть троллейбус №2 на прежний маршрут. Ежедневно будет выходить 7 троллейбусов, интервал движения составит 9—10 минут, время оборотного рейса 64 минуты.
На этом же маршруте №2 в тестовом режиме ввели бескондукторную систему оплаты проезда. После двух месяцев эксперимента выяснилось, что бескондукторная система экономически невыгодна для предприятия, но удобна пассажирам. Система будет тестироваться еще один месяц.ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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