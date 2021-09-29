КАМАЗ может принять участие в проекте по созданию водородного парка на Сахалине

ПАО «КАМАЗ» может принять участие в проекте по созданию водородного парка и по организации экологичного транспорта на водородных топливных элементах на Сахалине. Предприятие подписало меморандум о взаимопонимании с «Русатом Оверсиз» (структура ГК «Росатом»), Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Корпорацией развития Сахалинской области.

— На Сахалине появится крупное экспортное производство нового экологически чистого топлива. Энергоноситель будет также использоваться в островной энергетике, на транспорте, — рассказал гендиректор Корпорации развития Сахалинской области Андрей Медведев.

Директор по развитию КАМАЗа Ирек Гумеров обратил внимание, что водородный транспорт на сегодняшний день является одним из мировых трендов, и добавил, что предприятие нацелено на расширение производства в разных направлениях, сообщается на сайте «Росатома».

Напомним, в начале сентября КАМАЗ презентовал в Москве свой первый водородный электробус. Уже в следующем году его опытный образец планируется испытать на дорогах столицы.



Татьяна Демина