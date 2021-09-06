КАМАЗ презентует в Москве первый водородный электробус

Сегодня КАМАЗ на выставке COMTRANS 2021 в Москве презентует свой первый водородный электробус. Уже в следующем году его опытный образец планируется испытать на дорогах столицы.

В другом месте эксперимент провести не могут — на сегодняшний день автономная водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке. Испытания планируют завершить ориентировочно в 2023 году.

— Конструкторская документация на опытный образец водородного электробуса разрабатывалась с учетом технических требований, предъявляемых к электробусам, то есть за базу брался электробус КАМАЗ-6282, который поставляется в Москву, — рассказал заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» — главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Если Москва заинтересуется водородными электробусами, КАМАЗ планирует организовать сборку нового вида транспорта на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, сообщает пресс-служба предприятия.

О том, что уже в 2022 году в столице начнут тестировать первый водородный электробус челнинского КАМАЗа, сообщалось в июле. Соглашение подписали заммэра Москвы Максим Ликсутов, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и председатель правления ООО УК «Роснано» Сергей Куликов.



Татьяна Демина