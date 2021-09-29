В правительстве РФ не поддержали инициативу об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши

Правительство России не одобрило законопроект об обязанности чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши. В официальном отзыве, представленном в электронной базе данных Госдумы, указано, что в предложенном проекте отсутствует определение предмета роскоши и это может привести к определенным затруднениям в правоприменительной практике.

Законопроект был предложен в июне депутатом КПРФ Валерием Рашкиным. Согласно инициативе, чиновник обязан предоставлять сведения по каждой сделке по покупке предмета роскоши. К таковой также относится приобретение драгоценных камней, произведений искусства и антиквариата. Отчет предоставляется в том случае, если общая цена сделок превышает доход представителя власти.

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Сейчас общий доход должностного лица исчисляется в период, составляющий 3 года. В законопроекте предложили сократить его до 2 лет. В Кабмине пояснили, что на это нет обоснований.

В июле сообщалось о том, что правительство не поддержало инициативу о введении налога на роскошь для чиновников. Представители власти отметили, что принятие законопроекта может привести к двойному налогообложению.

Диана Жиленкова