В метро Казани начали укладывать резиновое покрытие к зиме
В Казанском метро начали работу по укладке резинового покрытия к зиме. Это сделано по просьбе жителей, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Сегодня сотрудники путевого хозяйства метрополитена начали укладку резинового покрытия в пешеходном переходе на станции «Аметьево». Ранее новые коврики уложили в переходе на станции «Горки».
Кроме того, планируется установка дополнительных дверей перед входом на станции. Всего собираются установить 130 единиц.
Ранее сообщалось, что Казань станет пилотным городом в России по внедрению «умных» систем в метро.
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