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В метро Казани начали укладывать резиновое покрытие к зиме

11:37, 29.09.2021
В метро Казани начали укладывать резиновое покрытие к зиме
Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казанском метро начали работу по укладке резинового покрытия к зиме. Это сделано по просьбе жителей, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Сегодня сотрудники путевого хозяйства метрополитена начали укладку резинового покрытия в пешеходном переходе на станции «Аметьево». Ранее новые коврики уложили в переходе на станции «Горки».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Кроме того, планируется установка дополнительных дверей перед входом на станции. Всего собираются установить 130 единиц.

Ранее сообщалось, что Казань станет пилотным городом в России по внедрению «умных» систем в метро.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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