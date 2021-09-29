Сэндхаген заменит Стерлинга в бою с россиянином Яном на UFC 267

Новым соперником Петра Яна в бою 30 октября в рамках UFC 267 в Абу-Даби станет Кори Сэндхаген. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на президента UFC Даны Уайта.

Изначально российский боец должен был сразиться в бою-реванше с Алджамейном Стерлингом, однако он не был допущен на поединок по медицинским показаниям. Действующий чемпион продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на шее.

После известия о снятии Стерлинга россиянин записал видеообращение, в котором назвал соперника подлым трусом, сбежавшим от боя.

Теперь Петр Ян поборется с Сэндхагеном за титул временного чемпиона в легчайшем весе. При этом основным кандидатом на замену изначально должен был быть Ти Джей Диллашоу, победивший Кори по решению судей в июле, однако он залечивает травму колена.

Поединок между Яном и Сэндхагеном состоится в рамках вечера боев UFC 267 30 октября в Абу-Даби.

Напомним, первый бой между Яном и Стерлингом закончился победой последнего. Российский боец лишился своего титула из-за дисквалификации решением судей после удара коленом в голову лежачего соперника.