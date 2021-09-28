Google обжаловал штраф в 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент

Компания Google обжаловала три постановления мирового судьи, согласно которым она была обязана уплатить 6 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный в России контент, сообщили в Таганском суде Москвы.



Дату судебных заседаний пока не назначили, сообщает ТАСС.

10 сентября в мировом суде Москвы сообщили, что американской компании грозит штраф в 4 млн рублей. Причины все те же — отказ удаления запрещенного контента в России (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»). Это максимальное наказание по такой статье — размер штрафа для юридических лиц колеблется от 800 до 4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В августе Google оштрафовали на 14 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Суд в Москве признал компанию виновной в совершении пяти административных правонарушений.



Это был не первый штраф компании по этой статье. 25 мая в Москве суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, а затем на 3,6 миллиона за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ).

Маргарита Головатенко