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Казань стала одним из самых популярных городов для поездок на поезде

03:37, 29.09.2021
Казань стала одним из самых популярных городов для поездок на поезде
Фото: realnoevremya.ru

Казань заняла позицию в топе из самых популярных городов в России для отправления на поезде, сообщает «РИА Новости».

Самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, Казань идет после них. Эти направления считаются самыми выгодными. Например, билеты из Москвы до Нижнего Новгорода можно купить от 650 рублей, до Санкт-Петербурга — от 860. Доехать из Москвы до Казани можно за 1 тысячу рублей.

Как правило, путешественники ищут рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга.

Фото: realnoevremya.ru

Казань попала в список самых популярных направлений на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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