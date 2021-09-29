Казань стала одним из самых популярных городов для поездок на поезде

Казань заняла позицию в топе из самых популярных городов в России для отправления на поезде, сообщает «РИА Новости».



Самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, Казань идет после них. Эти направления считаются самыми выгодными. Например, билеты из Москвы до Нижнего Новгорода можно купить от 650 рублей, до Санкт-Петербурга — от 860. Доехать из Москвы до Казани можно за 1 тысячу рублей.

Как правило, путешественники ищут рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга.

Фото: realnoevremya.ru

Казань попала в список самых популярных направлений на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники.

Маргарита Головатенко