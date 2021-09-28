Ришат Гимаев назначен новым директором Академии хоккея «Ак барс»

Новым директором Академии хоккея «Ак Барс» им. Моисеева назначили Ришата Гимаева, сообщила пресс-служба академии.



Гимаев поблагодарил руководство ПАО «Татнефть» за доверие возглавить академию. Он отметил, что в академии планируют «плотно взаимодействовать и с Федерацией хоккея РТ, помогать развитию и популяризации хоккей на всей территории республики».

«Совместно с директорами спортивных школ будем и дальше развивать молодежь, чтобы выпускать хорошо подготовленных и конкурентоспособных спортсменов для нашей хоккейной вертикали. Уверен, что будем работать одной дружной семьей, чтобы все знали, что мы — Академия — единое целое», — сказал он.

Ришат Гимаев — профессиональный хоккеист, воспитанник татарстанского хоккея. Это тренер, который в 2016 году завоевал с альметьевской командой Кубок Братины. До назначения он занимал должность директора ХК «Нефтяник».

Маргарита Головатенко