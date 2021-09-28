Жительница Казани рассказала, как у нее пытались украсть ребенка в «ТЦ «Тандем»

Жительница Казани поделилась в социальных сетях историей о том, как в торговом центре «Тандем» 28 сентября у нее попытались украсть ребенка.



По словам жительницы столицы Татарстана, все произошло на первом этаже. Она и ее сын сидели на скамейке. К ним подошла незнакомая бабушка. Она предложила ребенку конфеты и стала рассказывать о своем внуке. Сын женщины в это время решил зайти за колонну недалеко от них. Бабушка продолжала свой рассказ, а в сторону ребенка пошла женщина.

«Я побежала сразу к Никите (прошло ну не больше полминуты), а эта женщина уводила за руку моего сына! Если бы я подождала еще полминуты, то за колонной просто не увидела бы, куда увели моего ребенка!», — поделилась пользовательница в одном из городских сообществ.

Женщина, которая пыталась увести ребенка, не отпускала его, даже когда к нему подбежала его мама. Бабушка сделала вид, что ничего не заметила.

Жительница Казани предположила, что бабушка работает вместе с женщиной и обратилась в полицию. Она отметила, что это не первый случай попытки кражи детей в торговом центре и призвала родителей сохранять бдительность.

Маргарита Головатенко