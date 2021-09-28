УНИКС разгромно обыграл «Зелена Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС с разгромным счетом обыграл польскую команду «Зелена Гура» (92:63) в матче Единой лиги ВТБ.
Как и в предыдущей игре с «Локомотивом-Кубанью», казанцы сделали решающий задел после большого перерыва, доведя встречу до уверенной победы.
Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Марио Хезонья, набравший 15 очков. Еще 14 баллов казанской команде принес Артем Клименко.
Напомним, ранее УНИКС в стартовом матче Единой лиги ВТБ сезона 2021/22 обыграл «Локомотив-Кубань».СпортБаскетбол
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