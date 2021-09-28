В Альметьевске полицейские ликвидировали незаконный игровой клуб
В Альметьевске полиция пресекла незаконную игорную деятельность: нелегальное казино расположилось в нежилом помещении и было оборудовано компьютерами с игровыми платами, сообщили в МВД по Татарстану.
При осмотре места полиция изъяла 14 системных блоков, один моноблок и 13 мониторов, семь считывателей клиентских карт и один считыватель для кодировки клиентских карт, кассовый считыватель, видеорегистратор, два Wi-Fi-роутера, отчетные фискальные чеки и деньги.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются все лица, причастные к организации игорной деятельности. СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2.
В апреле в Набережных Челнах вынесли приговор троим жителям города за организацию и проведение азартных игр.
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