В Альметьевске полицейские ликвидировали незаконный игровой клуб

Фото: кадр видео

В Альметьевске полиция пресекла незаконную игорную деятельность: нелегальное казино расположилось в нежилом помещении и было оборудовано компьютерами с игровыми платами, сообщили в МВД по Татарстану.



При осмотре места полиция изъяла 14 системных блоков, один моноблок и 13 мониторов, семь считывателей клиентских карт и один считыватель для кодировки клиентских карт, кассовый считыватель, видеорегистратор, два Wi-Fi-роутера, отчетные фискальные чеки и деньги.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются все лица, причастные к организации игорной деятельности. СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2.

В апреле в Набережных Челнах вынесли приговор троим жителям города за организацию и проведение азартных игр.

Маргарита Головатенко