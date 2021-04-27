В Челнах осудили троих мужчин за организацию и проведение покера

В Набережных Челнах вынесли приговор троим жителям города за организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщается на сайте городского суда.

С ноября 2019 по 10 января 2020 года трое мужчин организовали проведение азартных игр в нежилом помещении на цокольном этаже здания на улице Абдуллы Алиша. Они доставили и разместили на цокольном этаже игральные карты, фишки и стол, используемые в качестве игрового оборудования. В последующем они предоставляли услуги по организации и проведению незаконных азартных игр в покер.

Фото: МВД РТ (архив)

10 января 2020 года незаконный игорный клуб был накрыт правоохранительными органами. Как установил суд, мужчины успели заработать не менее 172 600 рублей. Двое из обвиняемых признали вину частично, третий — не признал. Первый получил 6 месяцев лишения свободы, второй — 1,5 года, третий — 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Набережных Челнах полицейские накрыли работу подпольного казино, просуществовавшего четыре дня.



Ольга Плешкова