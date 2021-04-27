В Челнах осудили троих мужчин за организацию и проведение покера
В Набережных Челнах вынесли приговор троим жителям города за организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщается на сайте городского суда.
С ноября 2019 по 10 января 2020 года трое мужчин организовали проведение азартных игр в нежилом помещении на цокольном этаже здания на улице Абдуллы Алиша. Они доставили и разместили на цокольном этаже игральные карты, фишки и стол, используемые в качестве игрового оборудования. В последующем они предоставляли услуги по организации и проведению незаконных азартных игр в покер.
10 января 2020 года незаконный игорный клуб был накрыт правоохранительными органами. Как установил суд, мужчины успели заработать не менее 172 600 рублей. Двое из обвиняемых признали вину частично, третий — не признал. Первый получил 6 месяцев лишения свободы, второй — 1,5 года, третий — 1 год.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее в Набережных Челнах полицейские накрыли работу подпольного казино, просуществовавшего четыре дня.
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