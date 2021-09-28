Степанов, Классен и Сулейманов вызваны в молодежную сборную России по футболу

Тренерский штаб Михаила Галактионова определился с итоговым списком игроков, вызванных в молодежную сборную России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы — 2023.

По сравнению с предыдущим набором игроков в состав вошли несколько новых футболистов. В том числе защитник австрийского «Тироля» Леон Классен, а также Кирилл Фольмер из «Ростова», Иван Кузьмичев из «Урала», Даниил Корнюшин из «Краснодара» и Владислав Яковлев из московского ЦСКА.

Кроме них в сборную вызван нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов.

Примечательно, что в «молодежке» не оказалось ни одного футболиста «Рубина». Казанский клуб в команде Галактионова представлен лишь Данилом Степановым, который находится в аренде в тульском «Арсенале», а за казанцев не играл с сентября 2019 года.

Отметим, что в октябре молодежной сборной предстоит сыграть две игры — против сборной Северной Ирландии (8 октября, Химки, стадион «Арена Химки») и с Литвой (12 октября, Алитус, стадион «Алитус»).