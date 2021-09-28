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В Набережных Челнах загорелась крыша бокса — пожар локализован на площади 1000 кв. м

13:21, 28.09.2021

Сегодня в 11.56 поступило сообщение о горении крыши одноэтажного здания размером 120x24 м на улице Полиграфической д.16 в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

В 12.50 стало известно о локализации пожара площадью около 1 000 кв. м. В тушении пожара участвуют 18 человек и шесть единиц техники.

Подробности уточняются.

Сегодня утром два человека погибли во время пожара в селе Малая Бугульма Бугульминского района. Причины возгорания устанавливаются.

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