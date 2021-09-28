191 дольщик ЖК «Золотая середина» в Казани подал заявление на включение в реестр пострадавших граждан

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани продолжается прием заявлений на вступление в реестр пострадавших граждан ЖК «Золотая середина». На сегодняшний день в Фонд поддержки дольщиков обратился 191 гражданин.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Подать документы на внесение в реестр можно несколькими способами: во время личного приема по предварительной записи по адресу фонда: г. Казань, ул. Московская д. 53/6. Записаться можно по телефону 8 (843) 500-59-06. Прием и регистрация заявлений также осуществляются с 9.30 до 13.00, по почтовой связи: 420021, г. Казань, а/я 153 и по электронной почте: reestr@fpdrt.ru.

При возникновении вопросов можно позвонить на специальный номер фонда: 8 (843) 500-59-06, сообщается в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

В августе в столице Татарстана завершили строительство дома №3 ЖК «Золотая середина» по улице Четаева.

