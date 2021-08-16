В Казани завершили строительство проблемных домов №3 ЖК «Золотая середина» и №4 ЖК «МЧС»

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани завершили строительство еще двух проблемных домов: №3 ЖК «Золотая середина» (ул. Четаева) и №4 ЖК «МЧС» (ул. Губкина). Ожидается, что порядка 550 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах.

После прохождения установленных законодательством проверок дома введут в эксплуатацию, сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ. В организации напомнили, что за 2021 год в Казани восстановлены в правах более 1,7 тыс. обманутых дольщиков.

Фондом РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства уже введены в эксплуатацию пять проблемных домов: №2 и №3 ЖК «МЧС», дом по ул. Достоевского 57, №6 ЖК «Золотая середина» и №5 ЖК «Молодежный».

В начале августа глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что решить проблему обманутых дольщиков планируется до конца 2021 года.



Татьяна Демина