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Росгвардейцы выезжали к месту, где видели мужчину с ружьем в Казани

12:10, 28.09.2021
Росгвардейцы выезжали к месту, где видели мужчину с ружьем в Казани
Фото: Росгвардия РТ

В микрорайон «Жилка» после сообщения о неизвестном с ружьем возле детского сада выезжали сотрудники Росгвардии Татарстана, сообщил «Реальному времени» представитель ведомства Игорь Силко.

«Наши сотрудники в обязательном порядке на подобного рода сообщения немедленно реагируют. Группы задержания УВО Росгвардии на место прибыли, прилегающую территорию объехали, осмотрели — никого не обнаружили и не задерживали», — ответил Силко на запрос «Реального времени».

В полицию Казани поступило сообщение о мужчине с ружьем недалеко от детского сада №326 в микрорайоне «Жилка». Сейчас правоохранительные органы занимаются проверкой информации и поиском неизвестного.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествия Татарстан

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