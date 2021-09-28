В полицию Казани сообщили о неизвестном мужчине с ружьем недалеко от детсада

В полицию Казани поступило сообщение о мужчине с ружьем недалеко от детского сада №326 в микрорайоне «Жилка». Сейчас правоохранительные органы занимаются проверкой информации и поиском неизвестного.

Как стало известно «Реальному времени», вызов поступил около двух часов назад. Недалеко от детского сада очевидцы заметили мужчину в камуфляже, предположительно, в руках у него было ружье. Учреждения в районе немедленно закрыли двери и вызвали правоохранительные органы.

Сейчас полицейские просматривают камеры наблюдения и занимаются поиском мужчины. Однако не исключают, что это мог быть просто прохожий, рыбак, так как за два часа никаких происшествий в районе не зафиксировано.



В пресс-службе УМВД сообщили, что опубликуют официальную информацию позже.

Ольга Шагиева