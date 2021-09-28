Полиция Казани проверила сообщение о неизвестном мужчине с ружьем недалеко от детсада — никого не обнаружили

Фото: Дарья Пинегина

Полиция Казани проверила сообщение о неизвестном мужчине с ружьем недалеко от детсада №326 в микрорайоне «Жилка». В итоге никого не обнаружили и не задержали, обстановка у дошкольного учреждения и школы напротив него спокойная, сотрудников правоохранительных органов на месте нет, сообщает корреспондент «Реального времени».

Как рассказали изданию очевидцы, полиция приезжала по сообщению примерно два часа назад. В результате осмотра подозрительных лиц не выявили.

Фото: Дарья Пинегина

Сообщений родителям о том, что надо забрать детей не поступало. Однако многие все же забирают детей после уроков. На территории детского сада никого не видно.

Фото: Дарья Пинегина

Фото: Дарья Пинегина

Фото: Дарья Пинегина

Как стало известно «Реальному времени», недалеко от детского сада очевидцы заметили мужчину в камуфляже, предположительно в руках у него было ружье. Учреждения в районе немедленно закрыли двери и вызвали правоохранительные органы. Полиция не исключает, что подозрительный мужчина мог быть просто прохожим, рыбаком, так как за два часа никаких происшествий в районе не зафиксировали.

