Полиция Казани проверила сообщение о неизвестном мужчине с ружьем недалеко от детсада — никого не обнаружили
Полиция Казани проверила сообщение о неизвестном мужчине с ружьем недалеко от детсада №326 в микрорайоне «Жилка». В итоге никого не обнаружили и не задержали, обстановка у дошкольного учреждения и школы напротив него спокойная, сотрудников правоохранительных органов на месте нет, сообщает корреспондент «Реального времени».
Как рассказали изданию очевидцы, полиция приезжала по сообщению примерно два часа назад. В результате осмотра подозрительных лиц не выявили.
Сообщений родителям о том, что надо забрать детей не поступало. Однако многие все же забирают детей после уроков. На территории детского сада никого не видно.
Как стало известно «Реальному времени», недалеко от детского сада очевидцы заметили мужчину в камуфляже, предположительно в руках у него было ружье. Учреждения в районе немедленно закрыли двери и вызвали правоохранительные органы. Полиция не исключает, что подозрительный мужчина мог быть просто прохожим, рыбаком, так как за два часа никаких происшествий в районе не зафиксировали.
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