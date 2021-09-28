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В Казани за 27 сентября задержано 12 пьяных водителей

06:16, 28.09.2021
В Казани за 27 сентября задержано 12 пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казани

В Казани за 27 сентября произошло четыре аварии с пострадавшими — наезд на пешехода, два столкновения и падение в салоне автобуса. Еще 101 авария привела к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

В пьяном состоянии задержано 12 водителей, еще один не имел водительских прав.

В отделы полиции доставили четыре человека по подозрению в совершении преступлений.

Вчера в Лениногорском районе Татарстана утром столкнулись два тягача.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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