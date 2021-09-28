Blue Origin планирует второй суборбитальный полет с космическими туристами 12 октября

Второй суборбитальный полет американской частной аэрокосмической компании Blue Origin планируется провести 12 сентября, сообщается на сайте компании.



Восемнадцатая миссия корабля New Shepard была анонсирована 27 сентября. Как и ранее, на борту будут находиться четверо туристов. В их числе бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs Крис Бошуайзен, а еще заместитель председателя департамента здравоохранения в компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata Глен де Ври. Имена двух других астронавтов обещают объявить позднее.

Предыдущий пилотируемый полет ракеты состоялся 20 июля. На борту New Shepard полет совершили владелец компании Blue Origin, основатель Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос, его брат, 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Голландии Оливер Дэмен. Последние двое стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшими в космосе. Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.

Тогда же национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравило компанию Blue Origin с успешным первым суборбитальным полетом корабля New Shepard.

Маргарита Головатенко