Основатель Amazon вернулся из космоса

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Американская компания Blue Origin осуществила во вторник первый суборбитальный полет корабля New Shepard. Трансляцию вели на сайте компании.

«Есть касание капсулы! Добро пожаловать домой, команда New Shepard. Вот действительно исторический день», — говорится в сообщении на странице компании Blue Origin.

Capsule, touchdown! Welcome home to #NewShepard’s first astronaut crew. A truly historic day. #NSFirstHumanFlight — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

На борту New Shepard полет совершили владелец компании Blue Origin, основатель Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос, его брат, 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Голландии Оливер Дэмен. Последние двое стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.

Алексей Нечаев