Основатель Amazon вернулся из космоса

Американская компания Blue Origin осуществила во вторник первый суборбитальный полет корабля New Shepard. Трансляцию вели на сайте компании.

«Есть касание капсулы! Добро пожаловать домой, команда New Shepard. Вот действительно исторический день», — говорится в сообщении на странице компании Blue Origin.

Capsule, touchdown! Welcome home to #NewShepard’s first astronaut crew. A truly historic day. #NSFirstHumanFlight