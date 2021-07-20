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Основатель Amazon отправился в космос

16:13, 20.07.2021
Основатель Amazon отправился в космос
Фото: скриншот

Основатель Amazon Джефф Безос полетел в космос на корабле New Shepard, который сделан его собственной космической компанией Blue Origin. Вместе с ним на борту находятся его младший брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Деймен и 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк.

Они должны подняться на высоту около 100 километров. Напомним, недавно бизнесмен Ричард Брэнсон тоже летал в космос. В ходе полета космический корабль Брэнсона смог подняться на высоту 86 км, где его экипаж, куда вошли еще пять человек помимо него, на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку. Общая продолжительность полета космолета составила примерно час.

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