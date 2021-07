NASA поздравило компанию Blue Origin с успешным полетом в космос

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравило компанию Blue Origin с успешным первым суборбитальным полетом корабля New Shepard.

«Поздравляем команду Blue Origin с первым полетом New Shepard с пассажирами на борту. Мы с нетерпением ждем будущих полетов с исследователями и грузами технологий, созданных при поддержке NASA, на борту», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Congratulations to the @BlueOrigin team on the first human flight of #NewShepard! We look forward to future flights with researchers and NASA-supported technology payloads aboard. https://t.co/1kiQ1NgNG3