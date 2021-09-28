Ростуризм разыгрывает тур на двоих в Казань и Санкт-Петербург в преддверии Дня туризма

В преддверии Дня туризма 27 сентября Ростуризм совместно с рядом российских регионов и крупных компаний объявил о проведении совместных акций, сообщается на сайте Ростуризма.

Так, совместно с региональными комитетами по туризму Санкт-Петербурга и Татарстана к Всемирному дню туризма объявлен конкурс, главным призом которого станет тур на двоих на выбор — в Северную столицу или в Казань.

Ростуризм совместно с Почтой России запустили символическую акцию, по которой каждый сможет отправить бесплатную открытку в любую точку России в период с 27 по 29 сентября. Открытку можно быстро и удобно отправить онлайн на сайте Почты России, а адресат получит открытку в почтовом ящике. Дизайн открытки выполнен в виде билета.



В сентябре стало известно, что Ростуризм рассматривает возможность запуска чартерного рейса по маршруту Казань — Минеральные Воды.

Маргарита Головатенко