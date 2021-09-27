Более 20 тыс. узбекистанцев смогут проголосовать на выборах президента в Татарстане

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24 октября в Узбекистане состоятся очередные выборы президента. На выборах президента выдвигаются пять кандидатов — по одному от одной партии. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвигается от либерально-демократической партии страны.

Голосовать будут и граждане Узбекистана, проживающие в Татарстане — их насчитывается более 20 тысяч человек. Порядка трех тысяч из них — студенты, рассказал телеканалу «ТНВ» Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

В связи с тем, что не каждый гражданин, находящийся в далеких районах республики Татарстан сможет проголосовать 24 октября, будет организовано досрочное голосование. Так, ЦИК будет выезжать в отдаленные районы Татарстана, чтобы упростить гражданам Узбекистана процедуру голосования.

Для того, чтобы отдать свой голос, избиратель за 15 дней до начала выборов должен письменно обратиться в консульство или подать заявку на сайте www.mfa.uz. Всего по России будут организованы семь избирательных участков во всех консульствах и в посольстве Узбекистана в Москве.



Выборы президента Узбекистана-2021 (не считая непрямые президентские выборы 1990 года в Узбекской ССР) станут шестыми по счету прямыми президентскими выборами в истории страны.

Маргарита Головатенко