Третьяк опроверг назначение Знарка в сборную России после слов помощника президента РФ Левитина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отказался от своих слов про назначение Олега Знарка главным тренером национальной команды. По его словам, официальная информация по ситуации выйдет чуть позже.

«Мы никому ничего не объявляли. Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Потому что контракт со Знарком еще не подписан. Поэтому мы собрали экспертов, и вы все фамилии еще узнаете. Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного», — сказал глава ФХР.

Олег Знарок. Фото: fhr.ru

Несколько дней назад Третьяк лично рассказал о смене главного тренера сборной России. Вместо Валерия Брагина на Олимпийские игры-2022 в Токио российскую национальную команду должен был везти Знарок. Однако, чуть позже помощник президента России Игорь Левитин поспешил опровергнуть слова Третьяка.



Отметим, что дочь Знарка Алиса живет с хоккеистом Артемием Панариным, который ранее позволял себе жестко критиковать власти страны.