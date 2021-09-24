Решение о назначении Знарка главным тренером сборной по хоккею еще не приняли

Решение о назначении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею еще не приняли. Об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин.

Вопрос о том, кто возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде-2022, еще открыт, ведутся обсуждения.

— Принимать решение будет Федерация хоккея России. Утверждать предстоит высшему органу федерации — правлению ФХР, — цитирует в эфире «Матч ТВ» слова Левитина Дмитрий Губерниев.

О назначении Знарка на пост тренера российской сборной по хоккею сообщил сегодня глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. По его словам, с ним подписали контракт скором на один год.

Знарок уже работал в сборной России. Под его руководством национальная команда выигрывала чемпионат мира в 2014 году и побеждала на Олимпийских играх — 2018.



Татьяна Леухина