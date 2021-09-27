Заместитель главы Нижнекамского района РТ Тимур Гареев добровольно ушел в отставку

Заместитель главы Нижнекамского района РТ Тимур Гареев добровольно ушел в отставку. Это связано с тем, что он переходит на новую работу.

— Вы показали себя очень ответственным, вдумчивым руководителем, надежным коллегой, — заявила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина на сессии совета Нижнекамского района и Нижнекамского городского совета, где рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий Гареева.

Он занял должность заместителя главы Нижнекамского района 23 сентября прошлого года. До этого он руководил ТОС Нижнекамска, сообщает пресс-служба НМР.



«Сегодня я завершаю свой трудовой путь длиной более 14 лет», — написал Гареев в своем Instagram.

В прошлом месяце в администрации Нижнекамска также произошли кадровые изменения. В частности, там представили нового руководителя Департамента ЖКХ и благоустройства исполкома города. Им стал Николай Смотров, который с прошлого года работал в должности заместителя руководителя по жилому фонду.



Татьяна Демина