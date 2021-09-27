В Казани в усадьбе Сапугольцева начался новый этап реставрационных и строительных работ

В Казани начался новый этап реставрационных и строительных работ в усадьбе Сапугольцева, расположенной на улице Рахматуллина, 8/11. Она является объектом культурного наследия регионального значения.

Работы в усадьбе ведутся по утвержденной проектной документации, под авторским и техническим надзором, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Усадьба Сапугольцева состоит из нескольких строений и является уникальным образцом жилой архитектуры начала XVIII — ХIХ веков. Она поставлена на охрану в 2017 году.

Собственник планирует приспособить отреставрированное здание под офисный центр, помещения в котором будет сдавать в аренду. По проекту, офисы на 41 рабочее место разместятся на двух этажах. В здании будет технический подвальный этаж с выходом на улицу. Подробнее о реставрации и планах на усадьбу Сапугольцева — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина