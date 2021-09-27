В Челнах начался капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Сююмбике

В Набережных Челнах сегодня стартовал капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Сююмбике. В связи с этим движение трамваев в направлении проспекта Яшьлек от ост. «Ледовый дворец» до ост. «Проспект Сююмбике» отменят до 17 октября.

Фото: nabchelny.ru

Это коснется маршрутов №3 (в направлении Кузнечного завода), 6, 7 и 10.

Фото: nabchelny.ru

Фото: nabchelny.ru



С 27 сентября для удобства заводчан утром и вечером дополнительно по автобусному маршруту №35 курсируют автобусы ЛИАЗ. Также с 27 сентября с 5.00 организовали движение трамвайных маршрутов №13,14,16,17,18. Они будут временными и будут курсировать только в период проведения ремонта.



Фото: nabchelny.ru

В августе на сайте госзакупок опубликовали тендер на ремонт трамвайных путей на проспекте Сююмбике — между остановками «Аптека» и «Татарстан». Стоимость работ — 23,4 млн рублей.

