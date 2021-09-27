В России аналог TikTok получил название Yappy

Видеоплатформа «Газпром-медиа» с вертикальным форматом контента, в котором работает популярная соцсеть TikTok, будет называться Yappy. Об этом заявили в пресс-службе холдинга.

Релиз первой версии приложения запланирован на конец 4-го квартала текущего года. В октябре — ноябре пройдет финальное закрытое тестирование.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Платформа Yappy — это мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео, хронометражем до 60 секунд. Основная целевая аудитория — это пользователи в возрасте от 14 до 34 лет, передает «РИА Новости».

В начале июля Лига безопасного интернета направила обращение в Роскомнадзор с просьбой проверки социальной сети TikTok из-за распространения в ней материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих. Требование связано в том числе с тем, что соцсеть популярна у детской и подростковой аудитории.



Татьяна Леухина