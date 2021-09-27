На расселение жителей аварийных домов в Казани выделят более 450 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили тендер на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Заказчиком выступает Управление жилищной политики исполкома Казани. Начальная цена контракта — более 451,5 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 октября 2021 года, электронный аукцион состоится 18 октября.

Общий объем площади жилых помещений составляет 10 500 кв.м. Квартиры не должны находиться на цокольных и полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, деревянных домах и в объектах, подлежащих сносу или построенных без проекта.

Фото: Максим Платонов (архив)

Утром сообщалось, что в России признанное в 2017—2020 годах аварийное жилье планируют расселить за 5-6 лет. Кроме того, допущено возможное ускоренное выполнение программы.

Несколько дней назад стало известно о планах расселить российских жителей аварийного жилья при помощи механизмов субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий.