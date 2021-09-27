В Альметьевском районе Татарстана на бок опрокинулась фура

Фото: кадр видео из соцсетей

В Альметьевском районе Татарстана на бок опрокинулась фура. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Сообщается, что ДТП произошло возле села Кузайкино.Судя по кадрам, тягач оказался в кювете, после чего полностью опрокинулся на бок.



Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее в Набережных Челнах при помощи грузового транспорта смогли поставить на колеса опрокинувшуюся на бок фуру.



Ольга Шагиева