В Альметьевском районе Татарстана на бок опрокинулась фура
В Альметьевском районе Татарстана на бок опрокинулась фура. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Сообщается, что ДТП произошло возле села Кузайкино.Судя по кадрам, тягач оказался в кювете, после чего полностью опрокинулся на бок.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее в Набережных Челнах при помощи грузового транспорта смогли поставить на колеса опрокинувшуюся на бок фуру.
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