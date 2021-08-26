В Челнах попало на видео, как на дороге поставили на колеса опрокинувшуюся фуру

Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах при помощи грузового транспорта смогли поставить на колеса опрокинувшуюся на бок фуру. Видео опубликовано в соцсети.

На кадрах видно, что посреди двухполосной дороги оказался опрокинут огромный тягач. При помощи тросов и тяжелой техники и под присмотром сотрудников ГИБДД фуру смогли снова поставить на колеса.

Подробности ДТП уточняются.

Ранним утром 26 июня в Казани на подъезде к Горьковскому шоссе опрокинулась фура.



Ольга Плешкова