Новости общества

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах попало на видео, как на дороге поставили на колеса опрокинувшуюся фуру

12:21, 26.08.2021
В Челнах попало на видео, как на дороге поставили на колеса опрокинувшуюся фуру
Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах при помощи грузового транспорта смогли поставить на колеса опрокинувшуюся на бок фуру. Видео опубликовано в соцсети.

На кадрах видно, что посреди двухполосной дороги оказался опрокинут огромный тягач. При помощи тросов и тяжелой техники и под присмотром сотрудников ГИБДД фуру смогли снова поставить на колеса.

Подробности ДТП уточняются.

Ранним утром 26 июня в Казани на подъезде к Горьковскому шоссе опрокинулась фура.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также