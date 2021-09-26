Три российских истребителя сопроводили стратегический бомбардировщик США над Тихим океаном

Три российских истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Тихим океаном — он приближался к границе воздушного пространства страны. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Подобные инциденты происходят не первый раз. В этом месяце российский истребитель МиГ-31 поднимали в воздух для сопровождения патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем.



Татьяна Демина