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Три российских истребителя сопроводили стратегический бомбардировщик США над Тихим океаном

16:01, 26.09.2021 1
Три российских истребителя сопроводили стратегический бомбардировщик США над Тихим океаном
Фото: vk.com/mil

Три российских истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Тихим океаном — он приближался к границе воздушного пространства страны. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Подобные инциденты происходят не первый раз. В этом месяце российский истребитель МиГ-31 поднимали в воздух для сопровождения патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Татьяна Демина
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:32
    А американцы то то в курсе, что их самолёт сопровождали 3 российских самолета? И на каком расстоянии сопровождали?
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