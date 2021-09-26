В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых бюджетников

В России с 1 октября проиндексируют зарплату некоторых сотрудников бюджетных организаций. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Повышение зарплат коснется сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы. Также индексации подлежат заплаты в центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.

Фото: realnoevremya.ru

По данным «МК», в среднем, рост составит 4%. Показатель может менять в зависимости от региона.



Ольга Шагиева