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В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых бюджетников

13:17, 26.09.2021
В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых бюджетников
Фото: realnoevremya.ru

В России с 1 октября проиндексируют зарплату некоторых сотрудников бюджетных организаций. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Повышение зарплат коснется сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы. Также индексации подлежат заплаты в центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.

Фото: realnoevremya.ru

По данным «МК», в среднем, рост составит 4%. Показатель может менять в зависимости от региона.

Ольга Шагиева
Общество

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