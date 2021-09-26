«Синтез» не смог выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

«Синтез» не смог выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов в Черногории. Ватерполисты завершили выступление в первом квалификационном раунде, набрав шесть очков и заняв 5-е место в группе «В».

Сообщается, что в пятый день однокругового турнира заводчане обыграли «Зайбош» из Литвы с финальным счетом 19—7 в нашу пользу.

В ворота «Ядрана» по три мяча забросили Эмиль Зиннуров, Даниил Пронин, Егор Васильев. По два мяча забросили Игорь Бычков, Артем Одинцов, Роман Шепелев, Никита Деревянкин. По одному — Сергей Лисунов и Алексей Рыжов-Аленичев.

Вчера «Синтез» проиграл «Ядрану» в пятом матче квалификации Лиги чемпионов по водному поло, которая проходит в Черногории



Ольга Шагиева