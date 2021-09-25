«Синтез» уступил «Ядрану» в матче квалификации Лиги чемпионов

«Синтез» проиграл «Ядрану» в пятом матче квалификации Лиги чемпионов по водному поло, которая проходит в Черногории. Игра закончилась со счетом 14-11.



«Синтез» начала уступать в первом раунде — он закончился со счетом 3-6 в пользу «Ядрана». Затем татарстанцы взяли нужный темп и к концу третьей четверти счет составил 8-10, но снова не в пользу «Синтеза».

Мячи в ворота «Ядрана» забросили Эмиль Зиннуров, Роман Шепелев, Сергей Лисунов, Игорь Бычков, Егор Васильев и Даниил Пронин, сообщает пресс-служба «Синтеза».

Уже в воскресенье, 26 сентября, «Синтезу» предстоит шестой заключительный матч группового турнира. Команде предстоит встреча с «Зайбошем».



Накануне «Синтез» проиграл «Ядрану» со счетом 6:12. Дублями отметились Сергей Лисунов и Артем Одинцов. Еще по голу забили Егор Васильев и Алексей Рыжов-Аленичев.



Татьяна Демина