В Татарстане зарегистрировано 62 новых заболевших COVID-19

В Татарстане зарегистрированы 62 заболевших COVID-19. Всего на 26 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 820 случаев заражения коронавирусом.

По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровели 23 109 человек, в том числе 11 — за минувшие сутки.

Умерли за весь период 731 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени»

Ольга Шагиева